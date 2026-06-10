Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έστειλαν συλλυπητήρια για την απώλεια του Βλάντας Γκαράστας.

Η είδηση θανάτου του Βλάντας Γκαράστας, σκόρπισε σε θλίψη το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να στέλνουν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του σπουδαίου προπονητή.

Οι δύο «αιώνιοι» μέσω ανάρτησης, αποχαιρέτησαν τον Λιθουανό τεχνικό που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια για τον θάνατο του Βλάντας Γκαράστας, ενός πραγματικού ειδώλου του λιθουανικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια για τον θάνατο του Βλάντας Γκαράστας, ενός ανθρώπου του οποίου το όνομα έγινε συνώνυμο με την αριστεία του λιθουανικού μπάσκετ. Η συμβολή του στο άθλημα δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του».



Deepest condolences on the passing of Vladas Garastas, a true icon of Lithuanian and European basketball. May he rest in peace.#OlympiacosBC https://t.co/ArtUaHxbFQ — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 10, 2026