EuroLeague: Τα συλλυπητήρια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την απώλεια του Γκαράστας
Η είδηση θανάτου του Βλάντας Γκαράστας, σκόρπισε σε θλίψη το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να στέλνουν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του σπουδαίου προπονητή.
Οι δύο «αιώνιοι» μέσω ανάρτησης, αποχαιρέτησαν τον Λιθουανό τεχνικό που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Τα θερμά μας συλλυπητήρια για τον θάνατο του Βλάντας Γκαράστας, ενός πραγματικού ειδώλου του λιθουανικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Τα θερμά μας συλλυπητήρια για τον θάνατο του Βλάντας Γκαράστας, ενός ανθρώπου του οποίου το όνομα έγινε συνώνυμο με την αριστεία του λιθουανικού μπάσκετ. Η συμβολή του στο άθλημα δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του».
Deepest condolences on the passing of Vladas Garastas, a true icon of Lithuanian and European basketball. May he rest in peace.#OlympiacosBC https://t.co/ArtUaHxbFQ— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 10, 2026
Our deepest condolences for the passing of Vladas Garastas, a man whose name became synonymous with Lithuanian basketball excellence.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 10, 2026
His contribution to the sport will never be forgotten. Our thoughts are with his family and loved ones.#paobcaktor https://t.co/RNydctd0iB
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