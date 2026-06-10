Λιθουανία: Έφυγε από τη ζωή ο Γκαράστας
Σε θλίψη βυθίστηκε το λιθουανικό μπάσκετ, αφού ο σπουδαίος προπονητής της χώρας, Βλάντας Γκαράστας πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Με την Ζάλγκιρις κέρδισε τρία πρωταθλήματα, ενώ ήταν φιναλίστ στη Εuroleague το 1986.
Με την εθνική Λιθουανίας είχε δύο χάλκινα σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα ασημένιο σε Euroasket. Στον πάγκο της Σοβιετικής Ένωσης κατέκτησε χάλκινο στο Eurobasket του 1989, ενώ πήρε το ασημένιο στο Παγκόσμιο του 1990.
Η Ζάλγκιρις τον αποχαιρέτησε: «Ο θρυλικός προπονητής της Ζαλγκίρις και της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Λιθουανίας, Βλάντας Γκαράστας, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών. Εκ μέρους ολόκληρου του οργανισμού, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους ανθρώπους του προπονητή».
Legendary Zalgiris and Lithuania men’s national basketball team coach Vladas Garastas has passed away at the age of 94.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 10, 2026
On behalf of the entire organization, we extend our deepest condolences to the coach’s family, friends, and loved ones. 🕊️ pic.twitter.com/LPkuWF4UJZ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.