Το Basketnews στάθηκε στις ομάδες που είναι πιθανό να συμμετέχουν στο Euroleague Super Cup.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague στο T-Center, έφτασε τα τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαιο και είναι φαβορί για να συμμετέχει στη νέα διοργάνωση, το Εuroleague Super Cup, σύμφωνα με το Basketnews.

To Mέσο στάθηκε στις ομάδες που είναι φαβορί για να βρεθούν στο νέο θεσμό και εκεί υπάρχει και ο Ολυμπιακός. Μαζί με τους Πειραιώτες υπάρχουν και τα ονόματα των Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα στο κείμενο αναφέρεται πως το Άμπου Ντάμπι είναι μια από τις πόλεις που ενδέχεται να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, πιθανότατα 19-20 Σεπτέμβρη. Πάντως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τα τωρινά δεδομένα, θα διοργανώσουν το Final Four του 2027. Στο Άμπου Ντάμπι είχε διεξαχθεί και το Final Four του 2027.

«Η πιθανή ιδέα πρόκρισης στο Super Cup βασίζεται στο ποιοι ήταν οι πρωταθλητές των δύο προηγούμενων ετών της EuroLeague και στον τωρινό νικητή της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Ωστόσο, επειδή ο Ολυμπιακός κέρδισε τόσο την EuroLeague 2025-26 και ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο, η Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορούσε να πάρει τη θέση ως φιναλίστ του φετινού τελικού», τονίζει το κείμενο.