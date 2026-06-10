Την Τετάρτη θα εκδικαστούν οι καταγγελίες του Ολυμπιακού κατά των Τσενκ Γιλντιρίμ και Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για τα όσα συνέβησαν κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του τρίτου τελικού.

Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ για τις ποινές σε Μπαρτζώκα - Λεπενιώτη, όμως σήμερα (10/6) εκδικάζονται οι καταγγελίες της ΚΑΕ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Τσενκ Γιλντιρίμ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει να κάνει με τις αναρτήσεις του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Instagram.

Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τσενκ Γιλντιρίμ, τον άμεσο συνεργάτη του Έργκιν Άταμαν, η καταγγελία έχει να κάνει με μια κίνηση που έκανε κατά την διάρκεια του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ. Συγκεκριμένα, όπως φάνηκε τονίζει η πλευρά του Ολυμπιακού και φαίνεται και στην κάμερα ο κόουτς Γιλντιρίμ έκανε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές της αναμέτρησης.