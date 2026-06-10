Ολυμπιακός: Εκδικάζονται οι καταγγελίες της ΚΑΕ για Γιλντιρίμ και Γιαννακόπουλο
Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ για τις ποινές σε Μπαρτζώκα - Λεπενιώτη, όμως σήμερα (10/6) εκδικάζονται οι καταγγελίες της ΚΑΕ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Τσενκ Γιλντιρίμ.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει να κάνει με τις αναρτήσεις του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Instagram.
Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τσενκ Γιλντιρίμ, τον άμεσο συνεργάτη του Έργκιν Άταμαν, η καταγγελία έχει να κάνει με μια κίνηση που έκανε κατά την διάρκεια του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ. Συγκεκριμένα, όπως φάνηκε τονίζει η πλευρά του Ολυμπιακού και φαίνεται και στην κάμερα ο κόουτς Γιλντιρίμ έκανε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές της αναμέτρησης.
Το σχετικό βίντεο με την κίνηση του Γιλντιρίμ:
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