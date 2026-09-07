Καμενιάσεβιτς: «Ο Γουόκαπ είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή, ευχαριστούμε τη διοίκηση του Ολυμπιακού»

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι με κάθε επισημότητα ο νέος παίκτης της Ντουμπάι BC και ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, έσπευσε να ευχαριστήσει τη διοίκηση του Ολυμπιακού.

Το πολυσυζητημένο σίριαλ του Τόμας Γουόκαπ έληξε με τη μεταγραφή του 34χρονου γκαρντ στην Ντουμπάι BC! Ο Αμερικανός αθλητής αφήνει τα... ερυθρόλευκα για λογαριασμό της ομάδας των ΗΑΕ, της οποίας θα είναι μέλος για την επόμενη τριετία.

Ο παίκτης ήταν διακαής πόθος του συλλόγου της Μέσης Ανατολής και ο Γενικός Διευθυντής, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ευχαρίστησε θερμά τη διοίκηση του Ολυμπιακού για το μεγάλο deal.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς:

«Ο Τόμας αποτελεί μια πολύ σημαντική μεταγραφή για το Dubai Basketball και ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε ως σύλλογος. Η κατανόησή του για το παιχνίδι, η ανταγωνιστικότητά του και η ικανότητά του να βελτιώνει τους παίκτες γύρω του θα είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την ομάδα μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την επίτευξη συμφωνίας που επιτρέπει στον Τόμας να ξεκινήσει το νέο του κεφάλαιο με το Dubai Basketball».