Ερυθρός Αστέρας: Ανανέωσε για δυο χρόνια ο Νταβίντοβατς
Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς, καθώς υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου μέχρι το 2028.
Η διοίκηση της Σερβικής ομάδας ανακοίνωσε τη συμφωνία το απόγευμα της Τρίτης (9/6) με τον 31χρονο φόργουορντ να αποτελεί την πρώτη κίνηση για τη νέα σεζόν με τον Μίλος Τεόντοσιτς σε ρόλο αθλητικού διευθυντή.
Ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς έχει κάνει δυο περάσματα από τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου. Συγκεκριμένα, η πρώτη ήταν από το 2015 έως το 2022, ενώ η δεύτερη έχει αφετηρία το καλοκαίρι του 2023 και θα συνεχιστεί έως το 2028.
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Дејан Давидовац ће тако остати у клубу који му је обележио каријеру, у коме је освојио бројне трофеје и стигао до репрезентативног дреса.
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Τη φετινή σεζόν ο 31χρονος φόργουορντ έχει 2.6 πόντους και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 21 αγώνων στην Euroleague και με την εμπειρία του έχει αποδειχθεί καταλυτικός σε αρκετές περιπτώσεις.
Дејан Давидовац је један од најуспешнијих играча у историји црвено-белих. Четврти на вечној листи по броју утакмица (473), 2.955 поена и 15 освојених трофеја, уз кључну улогу у многобројним финалима и великим утакмицама. Деки је данас продужио уговор и носиће црвено-бели дрес још… https://t.co/j4F7Vix8OW pic.twitter.com/56iBSEeRAi— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 9, 2026
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