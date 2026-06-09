Ερυθρός Αστέρας: Ανανέωσε για δυο χρόνια ο Νταβίντοβατς

Ερυθρός Αστέρας: Ανανέωσε για δυο χρόνια ο Νταβίντοβατς

Γιάννης Πάλλας
Ερυθρός Αστέρας: Ανανέωσε για δυο χρόνια ο Νταβίντοβατς
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Ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς θα παραμείνει στον Ερυθρό Αστέρα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς, καθώς υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου μέχρι το 2028.

Η διοίκηση της Σερβικής ομάδας ανακοίνωσε τη συμφωνία το απόγευμα της Τρίτης (9/6) με τον 31χρονο φόργουορντ να αποτελεί την πρώτη κίνηση για τη νέα σεζόν με τον Μίλος Τεόντοσιτς σε ρόλο αθλητικού διευθυντή.

Ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς έχει κάνει δυο περάσματα από τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου. Συγκεκριμένα, η πρώτη ήταν από το 2015 έως το 2022, ενώ η δεύτερη έχει αφετηρία το καλοκαίρι του 2023 και θα συνεχιστεί έως το 2028.

Τη φετινή σεζόν ο 31χρονος φόργουορντ έχει 2.6 πόντους και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 21 αγώνων στην Euroleague και με την εμπειρία του έχει αποδειχθεί καταλυτικός σε αρκετές περιπτώσεις.

@Photo credits: INTIME
     

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