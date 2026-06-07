Για έναν ακόμη χρόνο θα αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς.

Στον Ερυθρό Αστέρα θα παραμείνει για άλλο έναν χρόνο ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς. Ο 31χρονος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου σύμφωνα με την Meridian Sport συμφώνησε με την διοίκηση για να φοράει τη φανέλα της ομάδας για μια ακόμη σεζόν.

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε ήδη τον σχεδιασμό για τη νέα χρονιά με τον Μίλος Τεόντοσιτς σε ρόλο αθλητικού διευθυντή και η παραμονή του Ντέγιαν Νταβίντοβατς ήταν μια από τις πρώτες κινήσεις του.

Με αυτή την επιλογή η διοίκηση της Σερβικής ομάδας θέλησε να δείξει πως κινείται με στόχο τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης στην ομάδα, σχεδιάζοντας παράλληλα τις επόμενες κινήσεις.

Ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια της Euroleague έχοντας 2.6 πόντους μέσο όρο και 2.1 ριμπάουντ σε 14:14 λεπτά συμμετοχής.