Το ΔΣ των μετόχων της EuroLeague θα αποφασίσει για την 20η θέση της σεζόν 2026 - 2027, με Μονακό και Μπεσίκτας να μαθαίνουν σύντομα το πού θα αγωνίζονται τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ώρα μηδέν για την Μονακό, καθώς στο ΔΣ των μετόχων της EuroLeague θα αποφασιστεί εάν η ομάδα του Πριγκιπάτου θα πάρει την 20η θέση στην λίγκα του 2026 – 2027 ή όχι.

Επί του παρόντος, οι μέτοχοι είναι διχασμένοι στο 50-50 αναφορικά με την Μονακό και το αν ο σύλλογος λάβει την wild card ή όχι.

Η Μονακό δεν έχει πείσει για το πλάνο αποπληρωμής των χρεών που δημιουργήθηκαν από την οικονομική αδυναμία του να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του συλλόγου, αλλά και για την οικονομική εξυγίανση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Πρώτη επιλαχούσα για την 20η θέση της επόμενης σεζόν, εάν αυτή δεν καταλήξει στην Μονακό, είναι η Μπεσίκτας, η οποία ήταν φιναλίστ του EuroCup την περσινή σεζόν, χάνοντας τον τίτλο από την Μπουργκ-αν-Μπρες.

Oι 19 «κλειδωμένες» ομάδες της EuroLeague όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής για τη σεζόν 2026 - 2027 είναι οι εξής:

Aναντολού Εφές, Ερυθρός Αστέρας. Ντουμπάι BC, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπασκόνια, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παρί, Παρτίζαν, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Ζαλγκίρις.

