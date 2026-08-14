Η Μονακό συνεχίζει τη δικαστική και διοικητική της «μάχη» για την επιστροφή στην LNB Pro A, με το CNOSF να ορίζει την ακρόαση της ομάδας την ώρα που οι Μονεγάσκοι έχουν ήδη ζητήσει την επίσπευση της διαδικασίας.

Η Μονακό συνεχίζει τη «μάχη» για την επιστροφή της στο γαλλικό πρωτάθλημα, με το CNOSF (Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή) να ορίζει την 25η Αυγούστου ως ημερομηνία για την εξέταση της προσφυγής της, την ώρα που οι Μονεγάσκοι ζητούν να επισπευσθεί η διαδικασία.

Όπως αναφέρει η «Nice Matin» η υπόθεση της Μονακό παραμένει ανοιχτή, καθώς η πρωταθλήτρια Γαλλίας έχει αποκλειστεί από το πρωτάθλημα LNB Pro A για οικονομικούς λόγους. Η Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας (CNOSF) ενημέρωσε την Παρασκευή (14/08) τον δικηγόρο της ομάδας, πως η ακρόαση ορίστηκε για την Τρίτη 25 Αυγούστου στις 14:00, μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι άνθρωποι της Μονακό, ωστόσο, θεωρούν πως ο φάκελός τους είναι ήδη πλήρης και επιθυμούν να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η διαδικασία. Για τον λόγο αυτό κατέθεσαν αίτημα προς το CNOSF προκειμένου η ακρόαση να πραγματοποιηθεί νωρίτερα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις υπόλοιπες ομάδες του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη της Μονακό επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό της λίγκας, αλλά και τις ομάδες που ενδέχεται να προβιβαστούν ή να υποβιβαστούν ανάλογα με την τελική έκβαση της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, τόσο η LNB όσο και οι σύλλογοι που εμπλέκονται στην υπόθεση θα προτιμούσαν μια απόφαση νωρίτερα.

Η καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της υπόθεσης έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Μονακό ενόψει τόσο του πρωταθλήματος, αλλά και του EuroCup. Ο Ντάρον Ράσελ, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του EuroCup τη σεζόν 2025/26 και είχε συμφωνήσει με τη Μονακό, τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές.