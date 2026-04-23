Με τον Άντον Γκαβέλ συμφώνησε η διοίκηση της Μπάγερν, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας στη μετά Σβέτισλαβ Πέσιτς εποχή.

Ο πολύπειρος τεχνικός ολοκληρώνει τον προπονητικό του κύκλο στο τέλος της φετινής σεζόν και οι Γερμανοί που είναι πολύ μεθοδικοί και δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη θα εμπιστευτούν ένα «δικό τους παιδί», τον Άντον Γκαβέλ, ο οποίος αποτελεί τον πλέον ανερχόμενο και ταλαντούχο προπονητή στη γερμανική λίγκα.

Ο 41χρονος Σλοβάκος που έχει πάρει και το γερμανικό διαβατήριο (έχει αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα το 2015) βρίσκεται στον πάγκο της Μπάμπεργκ και είναι το πιο hot όνομα στην γερμανική αγορά.

Η διοίκηση της Μπάγερν συμφώνησε να του δώσει τα «κλειδιά» και να ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας για μια ανανέωση που θα δώσει δυναμική και άλλο αέρα στον σύλλογο. Ξέρει άλλωστε πολύ καλά τον σύλλογο, καθώς αγωνίστηκε ως αθλητής για τέσσερα χρόνια (2014-2018) στη Μπάγερν.

Ο Άντον Γκαβέλ που έχει περάσει και από την Ελλάδα καθώς έπαιξε (2008-2009) στον Άρη, ακολουθεί μια σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας πολύ καλά δείγματα γραφής.

Μάλιστα, κατέκτησε τη φετινή σεζόν το Κύπελλο Γερμανίας κερδίζοντας στον ημιτελικό στην παράταση (103-97) την Μπάγερν και στον τελικό επικράτησε (74-72) της Άλμπα Βερολίνου. Η Μπάμπεργκ με τον Άντον Γκαβέλ βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος με ρεκόρ 20-10 και αποτελεί βασικό διεκδικητή του πρωταθλήματος.

Ο Άντον Γκαβέλ θέλει να τελειώσει τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο στον πάγκο της Μπάμπεργκ και στη συνέχεια να ηγηθεί της Μπάγερν που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα project του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

