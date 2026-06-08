Κεβάριους Χέιζ: Συμφώνησε με την Παρτίζαν, το συμβόλαιό του
Ο Κεβάριους Χέιζ είναι έτοιμος να αφήσει τη Μονακό και να μετακομίσει στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτίζαν.
Έπειτα από τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Μόντε Κάρλο, ο Αμερικανός σέντερ θα αγωνίζεται με τους «ασπρόμαυρους» και σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Mozzart» θα μείνει στη Σερβία για τα επόμενα δύο χρόνια.
Μάλιστα ο Κεβάριους Χέιζ αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 1.5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
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Σε 40 αγώνες στη EuroLeague είχε μ.ο 6.3 πόντους και 3.4 ασίστ ανά αγώνα, με τη φανέλα της Μονακό.
Dogovoreno: Za Hejsa dvogodišnji ugovor vredan 1.500.000 po sezoni https://t.co/exaomSq73K via @MozzartSport— Mozzart Sport (@MozzartSport) June 8, 2026
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