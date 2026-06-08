Η Παρτίζαν έχει έρθει σε συμφωνία με τον Κεβάριους Χέιζ ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς, με τα σέρβικα μέσα να κάνουν γνωστό το συμβόλαιό του.

Ο Κεβάριους Χέιζ είναι έτοιμος να αφήσει τη Μονακό και να μετακομίσει στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτίζαν.

Έπειτα από τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Μόντε Κάρλο, ο Αμερικανός σέντερ θα αγωνίζεται με τους «ασπρόμαυρους» και σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Mozzart» θα μείνει στη Σερβία για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μάλιστα ο Κεβάριους Χέιζ αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 1.5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Σε 40 αγώνες στη EuroLeague είχε μ.ο 6.3 πόντους και 3.4 ασίστ ανά αγώνα, με τη φανέλα της Μονακό.