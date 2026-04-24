Μονακό - Μπαρτσελόνα: Τρομερή τάπα «not in my house» του Κεβάριους Χέιζ στον Νόρις
Ο Αμερικανός σέντερ ήταν πρωταγωνιστής στην φάση της βραδιάς στην αναμέτρηση για το Play In πρόκρισης.
Συγκεκριμένα φιλοδώρησε τον Μάιλς Νόρις με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα ο οποίος πήγε για... μαλλί αλλά βγήκε κουρεμένος.
Ο φόργουορντ της Μπαρτσελόνα προσπάθησε να καρφώσει επιβλητικά μπροστά στον Κεβάριους Χέιζ αλλά ο σέντερ της Μονακό του... κατέβασε τον γενικό.
Δείτε την χαρακτηριστική φάση.
Feels like we get one of these highlight blocks every single game from @KevarriusHayes 🔥#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/BYA4in9fIZ— EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026
