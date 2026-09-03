Ο Νίκολα Κάλινιτς ήταν χειμαρρώδης στο δημοφιλές podcast «Kod Luka i Kuzma», όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Λούκα Βιλντόσα στην Παρτίζαν, την άρνηση του να πάει ο ίδιος όταν τον κάλεσε ο Ομπράντοβιτς και στη μετακίνηση του παίκτη Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό.

Μεγάλο θόρυβο προκάλεσε η μεταγραφή του Λούκα Βιλντόσα στην Παρτίζαν και ο Νίκολα Κάλινιτς, μέλος του προπονητικού επιτελείου του Ερυθρού Αστέρα που είναι έτοιμος για το τουρνουά της Κρήτης, μίλησε ανοικτά, θέλοντας να δώσει μια άλλη διάσταση.

Ως καλεσμένος στο δημοφιλές podcast «Kod Luka i Kuzma», ο Κάλινιτς εξήγησε γιατί δεν βλέπει να υπάρχει κανένα ζήτημα με την μεταγραφή, παρότι ο Αργεντινός γκαρντ όταν έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα, είχε ισχυριστεί στα μέσα ενημέρωσης ότι δεν θα φορούσε ποτέ τη φανέλα της Παρτίζαν! Αλλά αυτά φαίνεται πως αποτελούν μακρινό παρελθόν...

«Ένας ξένος παίκτης που μεταγράφηκε στην Παρτίζαν, γιατί να το συζητήσουμε καν; Σηκώνεται σκόνη γύρω από τα πάντα. Όλοι είναι στα τηλέφωνά τους, βαριούνται, οπότε σχολιάζουν. Γιατί είναι καν είδηση; Ο άνθρωπος που μεταγράφηκε στην Παρτιζάν, υπήρξε παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Του πρόσφερε ο Αστέρας συμβόλαιο; Όχι! Του πρόσφερε η Παρτίζαν συμβόλαιο; Ναι! Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο σημαντικό. Δεν είναι ντόπιος παίκτης, ούτε είναι κάποιος που άφησε βαθύ σημάδι, πόσο μάλλον ένας παίκτης που πέρασε 10 χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα» υποστήριξε ο Νίκολα Κάλινιτς.

Συγκρίνοντας αυτή την κατάσταση με τη δική του καριέρα, ο Κάλινιτς τόνισε ότι έχει σημαντικά διαφορετικά πρότυπα και όρια όσον αφορά τους συλλόγους στους οποίους άφησε το αποτύπωμα του. Αποκάλυψε ότι από καθαρό σεβασμό για τα χρόνια και τα τρόπαια του στη Φενέρμπαχτσε, απέρριψε την προσφορά της Αναντολού Εφές χωρίς να το σκεφτεί, και θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικοινώνησε μαζί του σχετικά με μια πιθανή μεταγραφή στην Παρτίζαν.

«Ήταν περισσότερο μια συζήτηση για το αν θα έπρεπε να μιλήσουμε καθόλου για αυτό το θέμα. Γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου; Κάποιος το θέλει, κάποιος εμπνέεται από αυτό. Ο Σπανούλης είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτού. Πίστευε ότι δεν τον εκτιμούσαν αρκετά στον Παναθηναϊκό, πήγε στον Ολυμπιακό και έγινε θρύλος. Κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό ως καύσιμο», κατέληξε ο πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας της Σερβίας και νυν μέλος του προπονητικού επιτελείου του Ερυθρού Αστέρα.

