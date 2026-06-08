Οι βομβαρδισμοί στο Ισραήλ δεν αφήνουν ανεπηρέαστους τους παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σοκαρισμένοι ήταν οι παίκτες και όλα τα μέλη της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Χάποελ Ιερουσαλήμ από τη διακοπή του αγώνα, λόγω των πυραυλικών επιθέσεων που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν. Πολύ γρήγορα το γήπεδο εκκενώθηκε και οι αποστολές των δυο ομάδων οδηγήθηκαν στα καταφύγια για λόγους ασφαλείας.

Όσα γίνονται δεν αφήνουν ανεπηρέαστους τους παίκτες. Σύμφωνα με το Sport 5, οι Νταν Οτούρου και Αντόνιο Μπλέικνι αναμένεται να αποχωρήσουν από το Ισραήλ, ενώ έντονη ανησυχία υπάρχει και στους Οντιάσε και Τζόουνς όπως τονίζεται στο κείμενο.

«Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης για τα όσα γίνονται.