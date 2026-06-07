Το Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ και διεκόπη το παιχνίδι Χάποελ Τελ Αβίβ-Χάποελ Ιερουσαλήμ!

Η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ διεκόπη στο 30’ (77-67) έπειτα από βομβαρδισμό που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν.

Σε διακοπή οδηγήθηκε το παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, έπειτα από βομβαρδισμό που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν. Η αναμέτρηση των δυο ομάδων διεκόπη στο 30’ με το σκορ να είναι 77-67 για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, «κατόπιν εντολών της Διοίκησης Εσωτερικών Υποθέσεων μετά την τελευταία πυραυλική επίθεση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον του Ισραήλ”. Αυτό αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το πως θα ολοκληρωθεί και εάν θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι των δυο ομάδων είναι κάτι που παραμένει ανοικτό, καθώς στην παρούσα στιγμή οι παίκτες και οι προπονητές των δυο ομάδων οδηγήθηκαν στα καταφύγια. Υπάρχει σκέψη να ολοκληρωθεί η τελευταία περίοδος χωρίς την παρουσία του κόσμου, αλλά ακόμη τίποτε δεν θεωρείται βέβαιο.

משחק חצי הגמר בין הפועל תא והפועל ירושלים הופסק ברבע השלישי pic.twitter.com/Q8018RVU74 June 7, 2026