Αναντολού Εφές: Ποιος είναι ο διάδοχος του Λάσο
Θέμα χρόνου είναι πλέον η αποχώρηση του Πάμπλο Λάσο από την Αναντολού Εφές, μετά τον αποκλεισμό από την Φενέρμπαχτσε στην παράταση (103-92, κ.α. 87-87) στα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος. Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπόρεσε μετά τη Μπάγερν και τη Μπασκόνια να έχει μια καλή σεζόν ούτε στην Εφές με την οποία κατέκτησε την 19η θέση στη Euroleague.
Ο Πάμπλο Λάσο διαδέχθηκε τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ τον Δεκέμβριο του 2025, όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει αγωνιστικά την ομάδα η οποία και λόγω πολλών τραυματισμών δεν κατάφερε να αποκτήσει μια σταθερότητα στο παιχνίδι της.
Ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Λάσο είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ο Ιταλός τεχνικός επιστρέφει για δεύτερη φορά στην άκρη του πάγκου της τουρκικής ομάδας στον οποίο βρέθηκε μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 φτάνοντας στα playoffs της Euroleague, όπου αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR σε μια επική μονομαχία με 3-2 στον δρόμο για το Final Four στο Άμπου Ντάμπι.
Ο Λούκα Μπάνκι αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από την Αναντολού Εφές, προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό της νέας σεζόν.
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