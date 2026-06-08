Ο Λούκα Μπάνκι είναι ο προπονητής που θα αντικαταστήσει τον Πάμπλο Λάσο, ο οποίος αποχωρεί από την Αναντολού Εφές.

Θέμα χρόνου είναι πλέον η αποχώρηση του Πάμπλο Λάσο από την Αναντολού Εφές, μετά τον αποκλεισμό από την Φενέρμπαχτσε στην παράταση (103-92, κ.α. 87-87) στα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος. Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπόρεσε μετά τη Μπάγερν και τη Μπασκόνια να έχει μια καλή σεζόν ούτε στην Εφές με την οποία κατέκτησε την 19η θέση στη Euroleague.

Ο Πάμπλο Λάσο διαδέχθηκε τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ τον Δεκέμβριο του 2025, όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει αγωνιστικά την ομάδα η οποία και λόγω πολλών τραυματισμών δεν κατάφερε να αποκτήσει μια σταθερότητα στο παιχνίδι της.

Ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Λάσο είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ο Ιταλός τεχνικός επιστρέφει για δεύτερη φορά στην άκρη του πάγκου της τουρκικής ομάδας στον οποίο βρέθηκε μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 φτάνοντας στα playoffs της Euroleague, όπου αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR σε μια επική μονομαχία με 3-2 στον δρόμο για το Final Four στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Λούκα Μπάνκι αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από την Αναντολού Εφές, προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό της νέας σεζόν.

