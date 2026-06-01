Ο Πάμπλο Λάσο ρωτήθηκε για το μέλλον του και το αν θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο της Αναντολού Εφές και την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Την ώρα που η Εφές ετοιμάζεται για τα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με το πρώτο ματς να διεξάγεται την Δευτέρα (1/6, 20:00) στην έδρα της Φενέρ, ο Πάμπλο Λάσο στάθηκε στο μέλλον του και στο αν θα εξακολουθήσει να κοουτσάρει την Αναντολού Εφές.

«Γνωρίζω την πραγματικότητά μου, την κατάστασή μου. Διάβασα ακόμα και ότι μπορεί να έρθει νέος προπονητής για να με αντικαταστήσει. Τι να κάνω;» ανέφερε στο «Gigantes del Basket» ο Λάσο και συνέχισε: «Η κατάστασή μου είναι πολύ απλή. Έχω συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να μην το ανανεώσει και εγώ έχω το δικαίωμα να μην συνεχίσω. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτή τη στιγμή, όμως, το μόνο που με απασχολεί είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αναντολού Εφές τον περασμένο Δεκέμβριο έχοντας αντικαταστήσει τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ενώ τον Μάρτιο η Εφές πήρε «διαζύγιο» με τον μέχρι πρότινος αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Ισμαήλ Σενιόλ.