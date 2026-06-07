Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο θεωρεί βασικό στόχο την μετακίνηση του στο ΝΒΑ, όπως αποκάλυψε μετά το τέλος του νικηφόρου Game 1 των τελικών της Ζάλγκιρις με την Γιουβέντους.

Το ΝΒΑ αποτελεί το μεγάλο στόχο για τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, όπως αποκάλυψε μετά το τέλος του Game 1 των τελικών του λιθουανικού πρωταθλήματος, όπου η Ζάλγκιρις επικράτησε εύκολα (107-75) της Γιουβέντους. Μπορεί ο Γάλλος γκαρντ να έχει μια τρομερή πρόταση 4 εκατομμυρίων ετησίως για τρία χρόνια από τη Βιλερμπάν για να μείνει στη Euroleague, εκείνος φαίνεται πως έχει... καημό την συμμετοχή του στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

«Οι φήμες υπάρχουν παντού, αλλά αυτή τη στιγμή σκέφτομαι το NBA», δήλωσε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του. «Ναι, παρά όλα όσα ακούγονται, ο βασικός μου στόχος είναι το NBA. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, αλλά αυτός είναι ο προορισμός όπου θέλω να βρεθώ. Όπως είπα, οι φήμες είναι παντού. Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στους τελικούς».

Ο κορυφαίος παίκτης της λιθουανικής ομάδας συμπλήρωσε: «Η Ζάλγκιρις, οποιαδήποτε άλλη ομάδα που ενδιαφέρεται για μένα... δεν δίνω προσοχή σε αυτά αυτή τη στιγμή. Τα χαρτιά είναι στα χέρια μου, οπότε πρέπει να πάρω τον χρόνο μου πριν αποφασίσω».

Η Βιλερμπάν είναι η ομάδα που του έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση στην Ευρώπη, ενώ ο πρόεδρος της γαλλικής λίγκας, Φιλίπ Οσέρ, ανέφερε πως ο προϋπολογισμός της ομάδας της Λυών αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Σχολιάζοντας την αλλαγή κατεύθυνσης της Βιλερμπάν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, υποστήριξε: «Προφανώς, είναι κάτι εξαιρετικό. Φέτος ήταν μια ομάδα που πέρασε πολλές διακυμάνσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο. Τώρα όμως ο σύλλογος επιστρέφει στον σωστό δρόμο, θα έχει μια εξαιρετική ομάδα και ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ της λίγκας».

Και πρόσθεσε: «Η Βιλερμπάν είναι η γενέτειρά μου, οπότε αυτό που βλέπω είναι θετικό. Υπάρχει η δυνατότητα να αποκτηθούν πιο ποιοτικοί παίκτες και να δημιουργηθεί μια καλύτερη ομάδα που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική στην Euroleague».

