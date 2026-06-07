Μεγάλες αλλαγές επιφυλλάσει η νέα σεζόν για τη Βίρτους Μπολόνια καθώς θα έχει νέο προπονητή (υποψήφιοι είναι Ταμπελίνι, Γκαλμπιάτι και Περάσοβιτς) και πολλούς καινούργιους παίκτες.

Σε αλλαγή πολιτικής οδηγείται η Βίρτους Μπολόνια που αποκλείστηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος από τη Βενέτσια και ολοκλήρωσε πρόωρα τη σεζόν, καθώς η διοίκηση σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ιταλία θα οδηγηθεί σε περικοπή του προϋπολογισμού (μείωση των εξόδων), ενώ θα έχει νέο προπονητή και πολλούς καινούργιους παίκτες, αλλάζοντας το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport ο προϋπολογισμός της Βίρτους προβλέπεται να μειωθεί κατά το 1/4 έως και το 1/3 σε σύγκριση με την σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομάδα λιγότερο δαπανηρή και θα είναι αρκετά πιο νέα και θα αποπνέει φρεσκάδα.

Με αυτή τη λογική ο προπονητής είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Όσον αφορά τον τεχνικό που θα κληθεί να ηγηθεί της ιταλικής ομάδας ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι είναι το μεγάλο φαβορί, ενώ ο Πάολο Γκαλμπιάτι και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς είναι οι λύσεις που επίσης εξετάζονται από τη διοίκηση. Όσο για τον Νέναντ Γιακόβλιεβιτς που διαδέχθηκε τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς μετά την αποχώρηση του, όλα είναι ανοικτά για το μέλλον του στην ομάδα. Ίσως παραμείνει στο επιτελείο, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει σε δεύτερο χρόνο.

Η Βίρτους όσον αφορά το ρόστερ αναμένεται να μην προχωρήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του Αλεσάντρο Παγιόλα του οποίου το συμβόλαιο λήγει, ενώ αποχωρούν και οι Κάρσεν Έντουαρντς (έχει μεγάλη πρόταση από τη Ζάλγκιρις), Νίκολα Ακέλε. Όλα ανοικτά παραμένουν με τους Άλεν Σμάιλαγκιτς, Γιάγκο Ντος Σάντος και Λούκα Βιλντόζα. Όσον αφορά τον Ματ Μόργκαν οι απαιτήσεις του είναι αυξημένες, ενώ ο Σαλιού Νιανγκ οδεύει στο κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA).

Από το υπάρχον ρόστερ φαίνεται πως παραμένουν ο Ντάνιελ Χάκετ, ο Μόμο Ντιούφ και ο Φραντσέσκο Φεράρι, δημιουργώντας μια βάση για την επόμνενη ημέρα της ομάδας.

Όσο για τις μεταγραφικές κινήσεις αναμένεται να αποκτηθούν οι Νταβίντε Κασαρίν (από την Κρεμόνα), Τομάσο Μπαλντάσο (από την Τορτόνα) και Ασάνε Σανκαρέ (από τη Ρίμινι). Επίσης η Βίρτους φαίνεται πως συζητάει για την απόκτηση του Ρασίντ Μπέλο αμερικανού πόιντ γκαρντ που έκανε εξαιρετική σεζόν ως ρούκι με την φανέλα της Άντβερπ, αλλά και του Κέβιν Κοκίλα ενός Γαλλοανγκολέζου σέντερ που κατέκτησε το Eurocup με την Μπουργκ.