Βενέτσια - Βίρτους 90-83: Ανατροπάρα, έκπληξη και εκτός τελικών η περσινή πρωταθλήτρια
Δεν να μπορέσει να κάνει το back to back η Βίρτους. Η Βενέτσια συνεχίζει την εντυπωσιακή της σεζόν και... καθάρισε με 90-83 την ομάδα από τη Μπολόνια στο Game 4 για να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς του ιταλικού πρωταθλήματος.
Ο σύλλογος της Βενετίας βρέθηκε να χάνει με 12 πόντους (57-69) στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, αλλά με φοβερό επιμέρους 33-14, έκλεισε εισιτήριο για τους τελικούς και τις μάχες με την Αρμάνι. Παρκς και Κόουλ μετέτρεψαν το 86-83 σε 90-83 στα 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη και κλείδωσαν την πρόκριση.
Για τους νικητές ο Κόουλ είχε 30 πόντους, ο Τεσιτόρι μέτρησε 22 πόντους και ο Παρκς σταμάτησε στους 17 πόντους με κρίσιμο δίποντο στο τελευταίο λεπτό.
Από την πλευρά της Βίρτους που είχε ως στόχο το πρωτάθλημα, αλλά απέτυχε, ο Νιανγκ είχε 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ οι Μόργκαν και Έντουαρντς μέτρησαν από 17 πόντους.
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