Η Αρμάνι κατάφερε να επικρατήσει με 80-71 της Βίρτους και έτσι να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Super Cup Ιταλίας.

Το ντέρμπι στον ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας είχε νικητή την Αρμάνι (είχε χάσει σε φιλικό από τον ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες). Η ομάδα του Ποέτα έδειξε χαρακτήρα κόντρα στη μεγάλη αντίπαλο της, τη Βίρτους και επικράτησε με 80-71.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε μια θέση για τον τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Βενέτσια που απέκλεισε τη Ντερτόνα.

Η Αρμάνι δεν είχε πρόβλημα να ξεδιπλώσει στο παρκέ την ποιότητα της και να πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 40-23. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε στο 65-48 και η ομάδα από το Μιλάνο στη συνέχεια διαχειρίστηκε την αναμέτρηση.

Για τους νικητές ο Ράιτ ήταν κορυφαίος με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 15 πόντους είχε ο Μπολμάρο. Στον αντίποδα 14 με 8 ριμπάουντ μέτρησε ο Έντουαρντς, ενώ από 12 είχαν οι Φρέιζιερ και Άλστον.