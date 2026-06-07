Ζάλγκιρις: Στο στόχαστρο ο Έντουαρντς, κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με τους Ιταλούς
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Ζάλγκιρις για τη σεζόν που ακολουθεί, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών επιλογών της λιθουανικής ομάδας για την ενίσχυση της περιφέρειάς της.
Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι, η Ζάλγκιρις έχει ήδη κάνει την κίνησή της προς την πλευρά του Αμερικανού γκαρντ, καταθέτοντάς του πρόταση. Οι απολαβές φέρονται να αγγίζουν τα δύο εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Ο 28χρονος άσος προέρχεται από την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στην EuroLeague με τη Βίρτους Μπολόνια. Σε 38 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μέτρησε 17.3 πόντους κατά μέσο όρο, προσθέτοντας 2.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο αξιολόγησης 11 μονάδων.
🚨 Zalgiris Kaunas has made an important offer for Carsen Edwards, I'm told.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 6, 2026
The proposed salary is reportedly just under $2 million.
Former Purde ended his season with Virtus Bologna averaging 17 points in LBA and 17.3 points in EuroLeague. pic.twitter.com/UNfSTd0M2n
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