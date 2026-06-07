Η Ζάλγκιρις κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι ενόψει της νέας σεζόν και έχει θέσει ψηλά στη λίστα της τον Κάρσεν Έντουαρντς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Ζάλγκιρις για τη σεζόν που ακολουθεί, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών επιλογών της λιθουανικής ομάδας για την ενίσχυση της περιφέρειάς της.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι, η Ζάλγκιρις έχει ήδη κάνει την κίνησή της προς την πλευρά του Αμερικανού γκαρντ, καταθέτοντάς του πρόταση. Οι απολαβές φέρονται να αγγίζουν τα δύο εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο 28χρονος άσος προέρχεται από την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στην EuroLeague με τη Βίρτους Μπολόνια. Σε 38 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μέτρησε 17.3 πόντους κατά μέσο όρο, προσθέτοντας 2.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο αξιολόγησης 11 μονάδων.