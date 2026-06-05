Ο Γιοχάνες Τίμαν αναμένεται να επιστρέψει στη EuroLeague, αφού υπογράφει συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου.

Την επιστροφή του στη EuroLeague είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Γιοχάνες Τίμαν, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews» υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με την Μπάγερν.

Συγκεκριμένα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και μένει μόνο η οριστική συμφωνία, προκειμένου η γερμανική ομάδα να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή.

Ο Γιοχάνες Τίμαν τις τελευταίες δύο χρονιές αγωνιζόταν στην Ιαπωνία και είχε μ.ο 11.4 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα, την ώρα που τη σεζόν 2023-24 στη EuroLeague είχε 12.7 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

Ο πολύπειρος σέντερ αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες στις επιτυχίες της Εθνικής Γερμανίας τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο του 2023, το χρυσό στο Eurobasket του 2025 και το Χάλκινο στο Eurobasket του 2022.