Σρέντερ για το σενάριο που τον συνέδεσε με Παναθηναϊκό: «Φοβερός σύλλογος, αλλά...»

Ο Ντένις Σρέντερ απάντησε σε σενάριο που τον συνδέει με τον Παναθηναϊκό.

Την καριέρα του στο ΝΒΑ συνεχίζει ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος όμως βλέπει και τις φήμες γύρω από το όνομα του. Ο Γερμανός σταρ απάντησε σε σενάριο που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό, αποκλείοντας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Ένας χρήστης μέσω ενός reel τόνισε πως ο Σρέντερ αποτελεί στόχο των πρασίνων και τάγκαρε τον παίκτη των Καβς, ο οποίος δεν άργησε να απαντήσει.

«Ποτέ μην λες «ποτέ», αλλά στην πραγματικότητα ποτέ! Με όλο το σεβασμό προς τον Παναθηναϊκό... φοβερός σύλλογος», έγραψε ο Σρέντερ που έχει σαρώσει τα πάντα με την Γερμανία τα τελευταία χρόνια.