Πρόεδρος Παρτίζαν: «Αναλαμβάνω πρόεδρος της ABA Liga»

O πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχάιλοβιτς ανέφερε πως θα αναλάβει και τον ρόλο του Προέδρου της ABA Liga.

Σε λίγο καιρό ο Οστόγια Μιχάιλοβιτς δεν θα είναι μόνο πρόεδρος της Παρτίζαν. Θα βρίσκεται και στον προεδρικό θώκο της ABA Liga, κάτι που αποκάλυψε με ανάρτηση.

«Σε λίγες μέρες αναλαμβάνω την θέση του προέδρου της ABA Liga. Μία από τις πρώτες μου προτεραιότητες θα είναι να διασφαλίσω την απόλυτη ακεραιότητα της διοργάνωσης. Όλοι όσοι έβαλαν τα προσωπικά τους συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα του πρωταθλήματος θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Χτίζουμε την ABA Liga εδώ και 25 χρόνια και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την υπονομεύσει», έγραψε στο twitter.

Στα αγωνιστικά τώρα, η Ντουμπάι κατάφερε να προστατεύσει την έδρα της και επικράτησε (99-93) της Παρτίζαν στον πρώτο τελικό για την κατάκτηση του τίτλου στην ABA Liga.