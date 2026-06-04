Παναθηναϊκός: Στη λίστα ο Φρανσίσκο γράφουν οι Ισπανοί
Η Meridian Sport είχε γράψει πως οι πράσινοι που έχουν τον Έργκιν Αταμάν στον πάγκο τους, θέλουν να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια στον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της Euroleague, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Τώρα έρχεται το «encestando» που αναφέρει πως ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι ένα από τα ονόματα που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν και τον συνδέουν και με τον Ζοτς.
«Ο ελληνικός σύλλογος έχει ήδη μια λίστα με ονόματα που θέλει ο Ομπράντοβιτς για να ενισχύσει την ομάδα. Ένα από αυτά είναι ο πόιντ γκαρντ που θα πρέπει να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς».
Μάλιστα στο κείμενο αναφέρεται πως ο Ομπράντοβιτς φέρεται να έχει ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να κάνει κίνηση για τον Σιλβέν Φρανσίσκο για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής.
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