Ο ΠΑΟΚ κάνει σταθερά βήματα, αλλά οι Ισπανοί αναφέρουν πως εξετάζει ήδη τις περιπτώσεις των Σέιβον Σιλντς και Κεμ Μπιρτς.

Ένα σύνολο που θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και θα αντανακλά στις μεγάλες προσδοκίες που δημιούργησε η εποχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη θέλουν να φτιάξουν στον ΠΑΟΚ και έχουν βάλει ψηλά τον πήχη, την ώρα που δέχθηκαν την κλήση σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον δεύτερο ημιτελικό της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην PAOK Sports Arena.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι που μελετά όλες τις περιπτώσεις παικτών που του προτείνονται μετά την ανακοίνωση του Μάρκους Φόστερ και την επικείμενη του Ραϊκουάν Γκρέι σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα γίνεται λόγος για έντονο ενδιαφέρον της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τον Σέιβον Σιλντς και τον Κεμ Μπιρτς. Ο Δανός φόργουορντ της Αρμάνι Μιλάνο έχει συμβόλαιο που ολοκληρώνεται στο τέλος του ιταλικού πρωταθλήματος και όπως αναφέρουν άνθρωποι της ομάδας επιθυμούν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ της νέας σεζόν στην Euroleague.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τους Ισπανούς είναι έτοιμος να κατυαθέσει πρόταση για να τον πείσει να υπογράψει. Ο Σιλντς έκανε μια εξαιρετική σεζόν στην Euroleague έχοντας 12.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στον «δικέφαλο» μελετούν και την περίπτωση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσε Κεμ Μπιρτς. Ο έμπειρος σέντερ έχει 3.9 πόντους και 4 ριμπάουντ τη φετινή σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.