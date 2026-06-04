Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για όσα αναφέρονται στην έκθεση και αφορούν τον δεύτερο ημιτρελικό των playoffs της Stoiximan GBL.

Με τιμωρία κινδυνεύει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έπειτα από την κλήση σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο Game 2 των ημιτελικών των playoffs της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην PAOK Sports Arena, την ώρα που θωρακίζεται αγωνιστικά η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Στην αναφορά της ΔΕΑΒ σημειώνεται πως υπήρξε βία, απειλές και λεκτικοί προπηλακισμοί προς τους αθλητές και συνοδούς της ομάδας του «τριφυλλιού», καθώς επίσης και βίαιες απωθήσεις με γροθιές και κλωτσιές στην προστατευτική φισούνα από μέρους φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ αναφέρει:

΅Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 09/06/2026, την KAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 30/05/2026, στο “PAOK SPORTS ARENA” της Θεσσαλονίκης, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026 και αφορά ειδικότερα σε βία, απειλές και λεκτικούς προπηλακισμούς προς τους αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ΚΑΕ, καθώς και επανειλημμένες βίαιες απωθήσεις με γροθιές και κλωτσιές εκ μέρους φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εντός της προστατευτικής φυσούνας του γηπέδου, από την οποία περνούσαν οι φιλοξενούμενοι κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».