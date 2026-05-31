Μπρέσια- Αρμάνι Μιλάνο 85-79: Έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε τους ημιτελικούς
Η Μπρέσια έβγαλε άμεση αντίδραση μετά το «χτύπημα» της Αρμάνι στο Game 1, επικρατώντας στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με 85-79 και ισοφαρίζοντας σε 1-1 στους ημτελικούς της Serie A.
Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Αμεντέο Ντέλα Βάλε με 28 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν επίσης οι Νίκολα Ιβάνοβιτς (24 π., 6 ρ.), Μίρο Μπίλαν (12 π., 7 ρ.) και Ντιμίτρι Ρίβερς (11 π.).
Από την πλευρά της Αρμάνι Μιλάνο, ο Λεάντρο Μπολμάρο ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Σαβόν Σιλντς πρόσθεσε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, χωρίς όμως να αποτρέψουν την ισοφάριση στη σειρά.
Τα δεκάλεπτα: 23-15, 42-36, 60-60, 85-79.
