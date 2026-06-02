Εφές: Τεράστιο πλήγμα με Πουαριέ, off για 8-9 μήνες
Ο Βενσάν Πουαριέ αποχώρησε σφαδάζοντας από πόνους στον πρώτο ημιτελικό της Αναντολού Εφές με τη Φενέρμπαχτσε και υπάρχει ανησυχία για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.
Kαι την Τρίτη 2 Ιούνη επιβεβαιώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του στον αχίλλειο. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Τούρκων, ο Γάλλος ψηλός θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα μείνει στα πιτς για 8-9 μήνες. Ένα τεράστιο πλήγμα για τη ρακέτα της Εφές.
Αναλυτικά
«Ο Bενσάν Πουαριέ, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα στον χθεσινό αγώνα με την Φενερμπαχτσέ Μπέκο, ξεκίνησε άμεσα θεραπεία.
Ο γιατρός μας, Ουγκούρ Ντιλιτσίκικ, δήλωσε ότι ο παίκτης θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 8-9 μήνες.
Να γίνεις γρήγορα καλά Βενσάν!»
Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier’nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 2, 2026
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir.
Get well soon Vince! pic.twitter.com/oTKqCEtVMy
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.