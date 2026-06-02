Off για 8-9 μήνες θα είναι ο Βενσάν Πουαριέ λόγω του σοβαρού τραυματισμού κόντρα στη Φενέρ.

Ο Βενσάν Πουαριέ αποχώρησε σφαδάζοντας από πόνους στον πρώτο ημιτελικό της Αναντολού Εφές με τη Φενέρμπαχτσε και υπάρχει ανησυχία για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Kαι την Τρίτη 2 Ιούνη επιβεβαιώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του στον αχίλλειο. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Τούρκων, ο Γάλλος ψηλός θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα μείνει στα πιτς για 8-9 μήνες. Ένα τεράστιο πλήγμα για τη ρακέτα της Εφές.

Αναλυτικά

«Ο Bενσάν Πουαριέ, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα στον χθεσινό αγώνα με την Φενερμπαχτσέ Μπέκο, ξεκίνησε άμεσα θεραπεία.

Ο γιατρός μας, Ουγκούρ Ντιλιτσίκικ, δήλωσε ότι ο παίκτης θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 8-9 μήνες.

Να γίνεις γρήγορα καλά Βενσάν!»