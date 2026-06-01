Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μαζί με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και κατάφεραν να ανατρέψουν το προβάδισμα της Εφές δίνοντας τη νίκη (60-59) στη Φενέρμπαχτσε στο Game 1 των ημιτελικών στην Τουρκία.

Απίστευτη ματσάρα διαδραματίστηκε στην Τουρκία για τις ανάγκες του Game 1 του πρωταθλήματος με τη Φενέρμπαχτσε να πραγματοποιεί φοβερή ανατροπή απέναντι στην Αναντολού Εφές επιστρέφοντας από το -18 για να πάρει τη νίκη με 60-59 στο φινάλε!

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ ήταν εκείνος που έβαλε την υπογραφή του στο φινάλε, ενώ συνολικά σημείωσε 14 πόντους και μαζί του ξεχώρισαν ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 16 πόντους και 3 ριμπάουντ (με 3/7 τρίποντα) και ο Νικολό Μέλι με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Το ματς

Η Αναντολού Εφές μπήκε εντυπωσιακά στον πρώτο ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Με τους Πι Τζέι Ντόζιερ και Σέιν Λάρκιν να ηγούνται επιθετικά, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 2-14, μετατρέποντας το 4-5 σε 4-19 και αποκτώντας από νωρίς διψήφιο προβάδισμα.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προσπάθησε να αντιδράσει στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να πετυχαίνει πέντε διαδοχικούς πόντους για το 11-23. Η διαφορά έπεσε για πρώτη φορά σε μονοψήφια επίπεδα όταν ο Χόρτον-Τάκερ μπήκε στην εξίσωση και διαμόρφωσε το 18-26, ωστόσο η Εφές απάντησε άμεσα. Με ένα νέο ξέσπασμα και οκτώ αναπάντητους πόντους, οι φιλοξενούμενοι εκτόξευσαν ξανά τη διαφορά στο +16 (18-34) στο 19ο λεπτό, κλείνοντας το πρώτο μέρος έχοντας τον απόλυτο έλεγχο.

Μετά την ανάπαυλα, η Φενέρμπαχτσε επιχείρησε νέα αντεπίθεση, βρίσκοντας λύσεις από τον Νικολό Μέλι, ο οποίος βοήθησε τη διαφορά να μειωθεί στο 29-38 στο 24'. Παρ' όλα αυτά, η Εφές συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο, με τον Ντόζιερ να βρίσκεται σε εξαιρετική βραδιά και να οδηγεί την ομάδα του σε νέο σερί 0-9 για το 32-49 στο 28ο λεπτό.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στην τελευταία περίοδο. Οι Γιαντούνεν, Μπιμπέροβιτς και Μέλι έδωσαν νέα πνοή στη Φενέρ, η οποία μείωσε σε 43-51, πριν ο Πουαριέ πετύχει το πρώτο καλάθι της Εφές στο τέταρτο δεκάλεπτο για το 43-53. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους συνέχισε να πιέζει, με τους Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς να φέρνουν το σκορ στο 47-53 στο 34'. Η αντεπίθεση κορυφώθηκε στα τελευταία λεπτά, όταν ο Χόρτον-Τάκερ πέτυχε καλάθι και φάουλ για το 50-54 (37'), ενώ λίγο αργότερα ο Μέλι με 1/2 βολές μείωσε ακόμη περισσότερο, γράφοντας το 51-54 στο 38ο λεπτό και βάζοντας «φωτιά» στο ματς ειδικά με το τρίποντό του που έφερε στα ίσα το ματς (54-54). Ο Οσμάνι ευστόχησε για το 54-56 έπειτα από ασίστ του Λάρκιν με τις βολές του Βάιλερ-Μπαμπ να κάνουν το 54-58. Ο Μπιμπέροβιτς ευστόχησε από την περιφέρεια για το 57-58 στα τελευταία δευτερόλεπτα με τον Λάρκιν να ευστοχεί σε 1/2 βολές. Ο Τάκερ το πήρε πάνω του και με καλάθι και φάουλ έκανε την απόλυτη ανατροπή στο φινάλε (60-59).

Τα δεκάλεπτα: 6-21, 21-34, 36-51, 60-59