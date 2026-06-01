Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν συμμετείχε στην προπόνηση του Ολυμπιακού εν όψει των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την τελική ευθεία του ελληνικού πρωταθλήματος αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στους τελικούς με πλεονέκτημα έδρας. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (03/05, 21:00) στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν την καθιερωμένη προπόνησή τους (01/06) εν όψει του Game 1 χωρίς την παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από ελαφρύ τραυματισμό από το πρώτο ματς των ημιτελικών κόντρα στην ΑΕΚ.