Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ η προπόνηση εν όψει Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την τελική ευθεία του ελληνικού πρωταθλήματος αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στους τελικούς με πλεονέκτημα έδρας. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (03/05, 21:00) στο ΣΕΦ.
Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν την καθιερωμένη προπόνησή τους (01/06) εν όψει του Game 1 χωρίς την παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από ελαφρύ τραυματισμό από το πρώτο ματς των ημιτελικών κόντρα στην ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.