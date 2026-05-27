Δείτε την παρακάμερα του γλεντιού του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague μέσα σε οιικογενειακό κλίμα και χαρούμενες στιγμές.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε με εορταστικό τρόπο την κατάκτηση της EuroLeague, παραθέτοντας δείπνο που στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πάρτι. Παίκτες, τεχνικό επιτελείο με επικεφαλής τον Γιώργο Μπαρτζώκα, διοίκηση και μέλη των οικογενειών τους συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο της Βούλας για να γιορτάσουν όλοι μαζί τη σπουδαία επιτυχία των «ερυθρόλευκων».

Ξέφρενο ήταν το γλέντι των Πειραιωτών με τον Εβάν Φουρνιέ να ξεχωρίζει με την τρομερά θετική διάθεσή του. Μάλιστα, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού έκανε εντύπωση με την εμφάνισή του στο εστιατόριο έχοντας στο σακάκι του ένα αυτοκόλλητο με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα. Παράλληλα, ο Τόμας Γουόκαπ τράβηκε τα βλέμματα κρατώντας την ελληνική σημαία.