Oι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μόντε Μόρις μοιράστηκαν τις αγαπημένες τους στιγμές από τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, κατακτώντας τη EuroLeague στο Final Four της Αθήνας μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό.

Η ιστορική επιτυχία των «ερυθρόλευκων» έδωσε το έναυσμα για ένα ξέφρενο πάρτι, με τους Πειραιώτες να γιορτάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο Δημοτικό Θέατρο με τους Τόμας Γουόκαπ, Μόντε Μόρις και Σακίλ ΜακΚίσικ να μοιράζονται τις αγαπημένες τους στιγμές στο Olympiakos TV.

Αναλυτικά

Για την καλύτερη στιγμή μετά την κατάκτηση:

Γουόκαπ: «Μάλλον τη στιγμή που φτάσαμε στην πλατεία του Δημαρχείου και κοίταξα δίπλα μου και είδα έναν τύπο πάνω σε έναν στύλο. Δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί πάνω, ήταν τουλάχιστον τρία ή τέσσερα μέτρα ψηλά και φώναζε συνθήματα και κουνούσε τα χέρια. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο ξεχωριστό ήτα αυτό για όλους, το ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Οπότε ναι, αυτή η στιγμή».

Μόρις: «Νομίζω απλώς το να βλέπω όλους να πανηγυρίζουν. Ξέρω πόσο πολύ σήμαινε αυτό για τον Σάσα, τον Παπανικολάου και τα παιδιά που είναι εδώ τόσα χρόνια και επιτέλους τα κατάφεραν. Οπότε χάρηκα περισσότερο, βλέποντας αυτούς να το ζουν, γιατί έχουν περάσει πολλές φορές από αυτή τη διαδικασία και το να τα καταφέρουν τελικά… το ένιωσα πραγματικά για αυτούς».

ΜακΚίσικ: «Το φιλί στη γυναίκα μου. Πέρασε τα πάντα μαζί μου. Τα περάσαμε όλα μαζί. Οπότε εκείνη την στιγμή ένιωσα πως όλα ολοκληρώθηκαν».

Για τα συναισθήματά τους ως πρωταθλητές Ευρώπης:

ΜακΚισικ: «Είναι τρελό συναίσθημα. Δύσκολο να περιγράψεις αυτά τα συναισθήματα. Είναι σαν να νιώθεις άδειος μέσα σου, αφού κυνηγούσες κάτι τόσο καιρό. Αλλά ξέρω ότι τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτό που πετύχαμε».

Μόρις: «Ναι, ήταν τρελό. Ο κόσμος μάς έδειξε απίστευτη αγάπη. Το να βλέπεις τόσο μεγάλη στήριξη και τόσο κόσμο έξω στις 4-5 το πρωί είναι πραγματικά απίστευτο, ειδικά αφού ήταν Κυριακή. Αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, για δείξουμε πόσος κόσμος μας στηρίζει. Και εμείς πρέπει να παίζουμε ακόμα πιο σκληρά για τον σύλλογο, γιατί πλέον είδαμε πραγματικά πόσο μεγάλο είναι όλο αυτό».