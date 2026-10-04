Ηρακλής - Ολυμπιακός: Ο Παπανικολάου βοήθησε τον Λεκιού ενώ είχε πάθει κράμπα
Ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για το ματς της πρώτης αγωνιστικής της GBL στο Ιβανώφειο με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν αντίδραση μετά το κακό πρώτο δεκάλεπτο.
Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο έλαβε χώρα στην τρίτη περίοδο, όταν ο Ζαλίν Λεκιού έπαθε κράμπα και κάρφωσε την μπάλα στην αντίπαλη ρακέτα αψηφώντας τους πόντους που ένιωθε με αποτέλεσμα να σωριάζεται μετά στο παρκέ.
Τότε, ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου, έσπευσε να τον βοηθήσει με τις απαραίτητσες κινήσεις για να ξεπεράσει την κράμπα που τον ταλαιπωρούσε.
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