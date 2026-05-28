Μπαρτζώκας για το σύνθημα: «Ήμουν τρομερά παράφωνος, αλλά ας αφήσουμε τον εαυτό μας να γίνουμε και λίγο γελοίοι»

O Γιώργος Μπαρτζώκας στο πλαίσιο του εορταστικού δείπνου του Ολυμπιακού μίλησε για την πανηγυρική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και τα συνθήματα που τραγούδησε.

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας τη EuroLeague στο Final Four της Αθήνας στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετέπειτα ακολούθησε το ξέφρενο γλέντι των Πειραιωτών στο Δημοτικό Θέατρο έως και τις πρώτες πρωινές ώρες με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ξεχωρίζει τραγουδώντας τα συνθήματα των «ερυθρόλευκων» για τα οποία ρωτήθηκε και από το επίσημο καλάθι της ΚΑΕ στο YouTube.

«Δεν μπορείς να απομονώσεις μία στιγμή από όλη την εξέλιξη της βραδιάς αμέσως μετά με τον κόσμο να χαίρεται τόσο. Αυτό που είδαμε μετά στην πορεία προς το δημοτικό θέατρο Πειραιά, αλλά και το τι γινόταν εκεί στις 5 τη νύχτα. Όταν ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων εκδηλώνει τόσο πολύ τη χαρά του και τη συγκίνησή του, σε κάνει κι εσένα κατά κάποιο τρόπο να έχεις τα ίδια συναισθήματα. Ούτως ή άλλως είχαμε μεγάλη χαρά για το τρόπαιο. Πιο πολύ συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε στην ομάδα, στον κόσμο, την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη.

Όταν είδα τον εαυτό μου στο βίντεο, ήμουν τόσο παράφωνος, αισθάνθηκα λίγο γελοίος, αλλά εκείνη τη στιγμή είπα ας αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας να είμαστε και λίγο γελοίοι».