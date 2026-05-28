Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί στο πιο κρίσιμο πεντάλεπτο της σεζόν ένα σχήμα που δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά μαζί στην ίδια πεντ

Ποιος να το έλεγε και ποιος να το(ν) πίστευε. Ότι ο Ολυμπιακός θα έφτανε στην κατάκτηση της Euroleague με την... πιο άγνωστη πεντάδα της χρονιάς!

Και όμως έγινε πραγματικότητα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε στα τελευταία 05:08 λεπτά του τελικού μια πεντάδα που δεν είχε παίξει ποτέ μαζί τη φετινή σεζόν σε επίσημο παιχνίδι, παρά μόνο (και πάλι υπάρχει αμφιβολία) στις προπονήσεις. Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, δεν έτυχε. Πέτυχε!

Συγκεκριμένα και με σκορ στο 70-71 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο τεχνικός του Ολυμπιακού αποφάσισε να το τολμήσει. Τη στιγμή που τα πάντα κρέμονταν από μια κλωστή. Την ώρα που «κρίνονταν» οι κόποι μιας ολόκληρης σεζόν. Και όχι μόνο το τόλμησε αλλά δικαιώθηκε και πανηγυρικά.

Χρησιμοποίησε μια πεντάδα που όλοι ήταν «άγνωστοι» μεταξύ τους εν ώρα αγώνα. Πεντάδα με Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Σάσα Βεζένκοβ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Ποτέ ξανά μέσα στη σεζόν δεν είχαν βρεθεί στο ίδιο σχήμα. Όμως στα τελευταία 05:08 (και με εξαίρεση τα τελευταία δευτερόλεπτα όπου για λόγους τακτικής ο Τζόσεφ πέρασε στο παρκέ αντί του Τζόουνς λόγω -πιθανόν- καλύτερου ποσοστού από τη γραμμή των βολών- έκαναν αυτό που έπρεπε και φρόντισαν να στείλουν τον Ολυμπιακό στον 7ο ουρανό του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης παρουσίας τους στο παρκέ το σκορ ήταν 20-14 υπέρ του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε αυτό το διάστημα 3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 11/12 βολές, 6-1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη έχοντας υποπέσει σε τέσσερα φάουλ. Την ίδια ώρα οι Μαδριλένοι είχαν 3/5 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 5/8 βολές, 4-0 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος και είχαν υποπέσει σε 7 φάουλ.