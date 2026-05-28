Ο Τσάβια Πασκουάλ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου όπου αναφέρθηκε για τους λόγους της αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα.

Ο Καταλανός τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν στο τέλος της σεζόν και θεώρησε σωστό να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα.

«Υποφέρω κάθε μέρα. Οι ήττες δεν μου επιτρέπουν να λειτουργώ ως άνθρωπος, και εδώ τις βιώνω τρεις φορές πιο έντονα. Εφόσον αυτό με έχει φθείρει τόσο πολύ, πιστεύω ότι δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να ξεκινήσει το νέο, συναρπαστικό και φιλόδοξο πρότζεκτ που έχει μπροστά του ο σύλλογος» ανέφερε ο άλλοτε προπονητής (και) του Παναθηναϊκού ο οποίος ετοιμάζεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ντουμπάι BC και συνέχισε:

«Δεν θέλω να ακουστώ αλαζόνας ή υπερβολικός, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα είναι καλή για την Μπάρτσα. Νομίζω ότι όλοι θα επαναπροσδιοριστούν, θα υπάρξει ισχυρότερη δέσμευση προς το τμήμα μπάσκετ και, στο τέλος, όλοι θα ωφεληθούν από την απόφαση που πήρα».

Ξεκαθάρισε επίσης ο Πασκουάλ ότι δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα με το club και έσπευσε να το κάνει σε όλους γνωστό: «Το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας πόλεμος μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Τσάβι Πασκουάλ. Κανένας απολύτως. Η σχέση μου με τον σύλλογο είναι εξαιρετική. Η αγάπη μου για την Μπάρτσα παραμένει άθικτη. Η στήριξή μου προς τον Λαπόρτα παραμένει άθικτη. Δεν έχει καμία σχέση με τίποτα από αυτά».

Και κατέληξε: «Από την άλλη πλευρά, θέλω να ξεκαθαρίσω απόλυτα ότι δεν υπήρξαν καθόλου προβλήματα με την αθλητική διοίκηση. Κανένα απολύτως. Με τον Χουάν Κάρλος (Ναβάρο) και τον Μάριο (Φερνάντεθ) δουλέψαμε προς την ίδια κατεύθυνση από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Στην πραγματικότητα, ένας από τους λόγους που βρίσκομαι εδώ είναι ο Χουάν Κάρλος και ο άλλος είναι ο πρόεδρος Λαπόρτα»