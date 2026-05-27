Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της το «διαζύγιο» με τον Τσάβι Πασκουάλ στο τέλος της σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι Καταλανοί θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης που είχε στο συμβόλαιό του ο Ισπανός τεχνικός με ισχύ έως το 2028. Με αυτόν τον τρόπο ο Πασκουάλ θα ολοκληρώσει τη θητεία του στον σύλλογο μετά και το φινάλε του ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ αναμένεται από τη νέα σεζόν να προπονεί την Dubai BC.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό ο Πασκουάλ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη (28/05) στις 11:30 τοπική ώρα.