Μπαρτσελόνα: Οριστικό «διαζύγιο» με Πασκουάλ στο τέλος της σεζόν
Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της το «διαζύγιο» με τον Τσάβι Πασκουάλ στο τέλος της σεζόν.
Συγκεκριμένα, οι Καταλανοί θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης που είχε στο συμβόλαιό του ο Ισπανός τεχνικός με ισχύ έως το 2028. Με αυτόν τον τρόπο ο Πασκουάλ θα ολοκληρώσει τη θητεία του στον σύλλογο μετά και το φινάλε του ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ αναμένεται από τη νέα σεζόν να προπονεί την Dubai BC.
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό ο Πασκουάλ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη (28/05) στις 11:30 τοπική ώρα.
