Τρεις μέρες μετά τον τελικό του Final Four και την ήττα από τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε και στο εξ αναβολής ματς του ισπανικού πρωταθλήματος από τη Μπασκόνια εντός έδρας με 83-88. Ντεμπούτο για Γιούρτσεβεν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να μαζέψει τα... κομμάτια της μετά την απώλεια του τροπαίου στον τελικό της Euroleague. Κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα στην επιστροφή της στην Ισπανία και στο εξ αναβολής ματς για την 33η αγωνιστική της ACB απέναντι στη Μπασκόνια.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, οι Μαδριλένοι ηττήθηκαν και στην έδρα τους από τους Βάσκους με 83-88, παρουσιάζοντας σημάδια... παράδοσης στην τελευταία περίοδο, όταν και δέχθηκαν επιμέρους σκορ 17-24.

Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό ήταν ο «δήμιος» της Ρεάλ έχοντας 21 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σκοράροντας μάλιστα τους τελευταίους και πιο κρίσιμους πόντους της ομάδας του. Ο Ομορούγι τον συμπλήρωσε ιδανικά έχοντας άλλους 17 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Τρεντ Φόρεστ είχε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από πλευράς Ρεάλ που έδειξε σημάδια απογοήτευσης μετά το Final Four, ο Χεζόνια είχε 21 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ από 13 πόντους πέτυχαν οι Οκέκε και Κρέιμερ. Να σημειωθεί ότι ντεμπούτο με τη Ρεάλ έκανε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος είχε 5 πόντους με 2/5 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19:29 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 46-42, 66-64, 83-88.