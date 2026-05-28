Ο Ουσμάν Γκαρούμπα υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για τη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό πόδι που υπέστη στο Final Four της Αθήνας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε επίσημα πως ο Ισπανός σέντερ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας, με την επέμβαση να ολοκληρώνεται χωρίς επιπλοκές. Πλέον, ο Γκαρούμπα ετοιμάζεται να ξεκινήσει άμεσα το στάδιο της αποθεραπείας και της αποκατάστασής του.

Ο διεθνής άσος στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στη Βαλένθια, όταν τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν λίγο αργότερα, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ολική ρήξη αχιλλείου, έναν από τους πιο δύσκολους τραυματισμούς για επαγγελματία αθλητή.

Η απουσία του επηρέασε σημαντικά τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρέθηκε με σοβαρό πρόβλημα στη γραμμή των ψηλών και ουσιαστικά χωρίς καθαρό «πεντάρι».