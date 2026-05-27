Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο βρίσκεται στην έξοδο της Μπαρτσελόνα και οι Καταλανοί φέρεται να έχουν καταλήξει στον αντικαταστάτη του για τη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας.

Πολλές οι επικείμενες αποχωρήσεις στην Μπαρτσελόνα μετά το τέλος της σεζόν. Μετά την είδηση για την ειλημμένη απόφαση της αποχώρησης του Τσάβι Πασκουάλ από την τεχνική ηγεσία των Καταλανών, με το ενάμιση πόδι στην έξοδο βρίσκεται και ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Σύμφωνα μάλιστα με την «Mundo Deportivo» έχει βρεθεί ήδη και ο αντικαταστάτης του «Λα Μπόμπα» για τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην Μπαρτσελόνα και αυτός δεν είναι άλλος από τον 36χρονο, Τσέβι Πουγιόλ, ο οποίος είναι ο νυν τεχνικός διευθυντής στην Μπασκόνια. Ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί και στη Μανρέσα.

Είναι Καταλανός ενώ πιστώνεται ανακαλύψεις παικτών όπως αυτές των Σιλβέιν Φρανσίσκο και Τσίμα Μονέκε όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της «Mundo Deportivo». Επιπλέον αναφέρει ότι υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και η οποία θα επισημοποιηθεί μετά το τέλος της σεζόν. Σημειώνεται επίσης ότι δεσμεύεται με άλλα δύο χρόνια συμβόλαια με τους Βάσκους ωστόσο αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν λόγω και εσωτερικών αντιπαραθέσεων.