Η Μπαχτσεσεχίρ δεν προχώρησε με τον Γιάκα Λάκοβιτς και πλέον έχει στρέψει την προσοχή της στον Ίμπον Ναβάρο.

Δυναμικά για την απόκτηση του Ίμπον Ναβάρο έχει μπει η Μπαχτσεσεχίρ, καθώς θέλει να επενδύσει πολλά χρήματα τη νέα σεζόν και μετά το «ναυάγιο» με τον Γιάκα Λάκοβιτς ο Ισπανός τεχνικός πέρασε στο προσκήνιο, παρότι συμπεριλαμβάνεται στους υποψηφίους της Μπαρτσελόνα στη μετά Τσάβι Πασκουάλ εποχή.

Οι Τούρκοι ξέρουν καλά πως δεν είναι εύκολο να πείσουν τον προπονητή της Μάλαγα να αναλάβει τα ηνία της ομάδας τους, ειδικά από τη στιγμή που είναι κενή η θέση στην Μπαρτσελόνα και ο ίδιος παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ομάδα της Καταλονίας, αλλά δεν το βάζουν κάτω. Πιέζουν την πλευρά του Ίμπον Ναβάρο επιδιώκοντας να ολοκληρώσουν το deal.

Μάλιστα, επειδή διαθέτουν αρκετά χρήματα τη νέα σεζόν έχοντας μεγάλες προσδοκίες ευελπιστούν πως έχουν αυξημένες πιθανότητες για να αποσπάσουν την καταφατική του απάντηση.

Ο Γιάκα Λάκοβιτς πριν από λίγο καιρό δεν συμφώνησε τελικά με την τουρκική ομάδα και παραμένει στην αγορά, ενώ ο Ίμπον Ναβάρο εκτός από το ενδιαφέρον των Τούρκων, παρακολουθεί και τις εξελίξεις στη Μπαρτσελόνα, ειδικά μετά την οριστική αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

