Η Μπαρτσελόνα ψάχνει τον αντικαταστάτη του Τσάβι Πασκουάλ και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι στη λίστα της σύμφωνα με την Mundo Deportivo.

Ο Τσάβι Πασκουάλ θα αποτελέσει παρελθόν στο τέλος της σεζόν και θεώρησε σωστό να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα.

Πάντως οι Καταλανοί ψάχνουν τον αντικαταστάτη του και αρκετά ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι. Αρκετά ονόματα πιθανών αντικαταστατών έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο πρώτος ήταν ο Ίμπον Ναβάρο, ενώ στα ρεπορτάζ παρέλασε και ο Βασίλης Σπανούλης. Πάντως σύμφωνα με την Mundo Deportivo κανείς από τους δύο δεν φαίνεται πιθανό να καταλήξει στο Παλάου Μπλαουγκράνα.

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο στη λίστα της Μπάρτσα για αντικαταστάτη του Πασκουάλ βρίσκεται ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, αλλά και ο Πάολο Γκαλμπιάτι, αφήνοντας στην άκρη τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει για τους δύο τεχνικούς η Mundo Deportivo.

«Δύο άλλα ονόματα βρίσκονται στο τραπέζι με πραγματικές πιθανότητες να διαδεχθούν τον Πασκουάλ: ο Έλληνας προπονητής Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο Ιταλός προπονητής Πάολο Γκαλμπιάτι.

Αφήνοντας στην άκρη τον Ομπράντοβιτς, του οποίου η άφιξη θα συνεπαγόταν σημαντική δαπάνη από τον σύλλογο τόσο για την υπογραφή του όσο και για την οικοδόμηση της ομάδας που οραματίζονται, ο Σφαιρόπουλος είναι ο προπονητής με την καλύτερη φήμη και ιστορικό μεταξύ των διαθέσιμων αυτή τη στιγμή. Έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε δύο τελικούς EuroLeague και έχει προπονήσει άλλες κορυφαίες ομάδες όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας , όπου παρέμεινε μέχρι τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι έχει ένα αρκετά διαφορετικό προφίλ. Δεν έχει την εμπειρία και το κύρος του Ομπράντοβιτς ή του Σφαιρόπουλου, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι είναι η προσωπική επιλογή του Τσέβι Πουχόλ για την Μπασκόνια, καθώς ο Πουχόλ έχει ήδη διοριστεί ως ο νέος τεχνικός γραμματέας της Μπάρτσα, αντικαθιστώντας τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Στην πρώτη του χρονιά στη Βιτόρια, οδήγησε την ομάδα στον τίτλο του Κυπέλλου Ισπανίας, μια επιτυχία που σχεδόν κανείς δεν περίμενε».