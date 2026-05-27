Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έστειλαν το δικό τους μήνυμα κατά τους εορτασμούς του Ολυμπιακού στο δείπνο της ομάδας μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε με ένα δείπνο την κατάκτηση της EuroLeague, το οποίο εξελίχθηκε σε πάρτι με τους παίκτες των «ερυθρολεύκων», τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του, καθώς επίσης και τους διοικούντες της ομάδας με τις οικογένειες τους να δίνουν το παρών σε εστιατόριο της Βούλας.

Στο πλαίσιο του εορταστικού δείπνου κυκλοφόρησε μία φωτογραφία των ισχυρών ανδρών της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, όπου έχουν τοποθετήσει το τρόπαιο της EuroLeague σε ένα τραπεζάκι στον παραθαλάσσιο χώρο του μαγαζιού στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.