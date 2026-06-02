Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ που ετοιμάζεται να υπογράψει για τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ και η ανάλυση μέσω Wyscout των 11 γκολ τα οποία δημιούργησε τη σεζόν που τελείωσε με την Τράμπζονσπορ.

Η ΑΕΚ κινήθηκε μεθοδικά και χωρίς να γίνει αντιληπτή έκλεισε πολύ γρήγορα με την έναρξη του καλοκαιριού την πρώτη μεταγραφική της προσθήκη από τις τρεις με τέσσερις που έχει στο αρχικό της πλάνο. Η Ένωση συμφώνησε με την Τράμπζονσπορ για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού εξτρεμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ ο οποίος αναμένεται να περάσει τα ιατρικά στην Αθήνα και να υπογράψει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, για τέσσερα χρόνια ως το καλοκαίρι του 2030, σε ένα μεταγραφικό deal που φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο Ζουμπκόφ ήθελε να φύγει από την Τραπεζούντα για προσωπικούς λόγους, όπως αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα και γι' αυτόν τον λόγο η Τράμπζονσπορ θα έψαχνε να τον παραχωρήσει. Την πληροφορία την είχε προφανώς ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, τον παίκτη τον γνώριζε και ο Μάρκο Νίκολιτς από την Ουγγαρία και το προφίλ του ταίριαζε σε αυτό που ήθελαν να προσθέσουν στο ρόστερ οι άνθρωποι του αγωνιστικού σχεδιασμού των κιτρινόμαυρων.

Τι είδους μεσοεπιθετικός είναι ο Ζουμπκόφ που παίρνει η ΑΕΚ

Όπως διαβάσατε χθες, ο Ζουμπκόφ που τον προσεχές Αύγουστο θα κλείσει τα 30, είναι ένας παίκτης ψημένος στον πρωταθλητισμό καθώς έχει πανηγυρίσει επτά πρωταθλήματα σε Ουκρανία και Ουγγαρία με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φερεντσβάρος. «Τικ» λοιπόν στο πρώτο κουτάκι για έναν παίκτη που έρχεται στην ΑΕΚ με στόχο όχι μόνο τον πρωταθλητισμό, αλλά και την παρουσία σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση και γιατί όχι στα αστέρια του Champions League.

Από εκεί και πέρα, όπως προαναφέραμε, είναι ένας μεσοεπιθετικός με τα χαρακτηριστικά που έψαχναν οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Εξτρέμ που να παίζει κυρίως δεξιά και να συγκλίνει προς τα μέσα διαθέτοντας καλό αριστερό πόδι, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το heatmap του μέσα από το Wyscout παρακάτω. Απευθυνθήκαμε σε όσους τον γνωρίζουν στην Τραπεζούντα και αυτό που μας ειπώθηκε είναι ότι πρόκειται για έναν μεσοεπιθετικό που δεν είναι ταχύς, αλλά έχει ως όπλο του τη δημιουργία.

Αυτό μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί από την ευκολία με την οποία συμμετέχει στα γκολ, έχοντας πολλές ασίστ στο ενεργητικό του, στις Φερεντσβάρος, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Τράμπζονσπορ. Όπως μας μεταφέρθηκε από την Τουρκία, πρόκειται για έναν μεσοεπιθετικό που συμμετέχει στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δίνει χώρους στον μπακ στην πλευρά του να ανέβει και είναι πολύ χρήσιμος στην ανάπτυξη του παιχνιδιού μέσα από οργανωμένη επίθεση όντας καλός χειριστής της μπάλας. Όσο για την ανασταλτική του συνεισφορά, συνήθως δεν πιέζει ψηλά, ωστόσο κρατάει τη θέση του.

Η συμμετοχή του Ζουμπκόφ σε 11 φετινά γκολ της Τράμπζονσπορ

Ο Ζουμπκόφ τη φετινή σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Τράμπζονσπορ απέδειξε για ακόμη μια φορά τη δημιουργικότητά του καθώς συμμετείχε σε 11 γκολ της ομάδας του. Σε αυτά, οι επτά είναι πραγματικές ασίστ, δύο τέρματα προήλθαν έπειτα από δικά του σουτ στο δοκάρι που στην επαναφορά κατέληξαν στα δίχτυα, σε ένα δικό του σουτ η μπάλα άλλαξε πορεία σε συμπαίκτη του και κατέληξε στα δίχτυα, ενώ είχε και ένα κερδισμένο πέναλτι. Σε όλα τα παραπάνω μπορεί να προσθέσει κανείς και τα τέσσερα γκολ που σημείωσε σε συνολικά 37 συμμετοχές με την Τράμπζονσπορ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ. Στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων στους οποίους ο Ζουμπκόφ σκόραρε ή δημιούργησε, η ομάδα του νίκησε, δείγμα του πόσο καταλυτική ήταν η παρουσία του σε όλη τη σεζόν, με την Τράμπζονσπορ να τερματίζει στην 3η θέση πίσω από τις Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε.

Όσο για τις επτά πραγματικές ασίστ που έβγαλε από τα 11 γκολ που δημιούργησε ο ίδιος συνολικά τη φετινή σεζόν, ήρθαν με διάφορους τρόπους. Κόντρα στην Σάμσουνσπορ με σέντρα από δεξιά, απέναντι στην Γκεζτέπε με προωθημένη πάσα και με εκτέλεση φάουλ σε κομπίνα, κόντρα στην Κοτσαέλισπορ με διαγώνια αλλαγή παιχνιδιού σε συμπαίκτη, απέναντι στη Ρίζεσπορ με γύρισμα της μπάλας στη μικρή περιοχή, απέναντι στην Εγιουρσπορ με εκτέλεση κόρνερ και κόντρα στην Μπεσίκτας με ωραία προσωπική ενέργεια και διαγώνια πάσα σε συμπαίκτη μέσα στην περιοχή βγάζοντας τον τετ α τετ.

Στους μέσους όρους του τη φετινή σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα, ο Ζουμπκόφ είχε σύμφωνα με το Wyscout 76,5% επιτυχημένες πάσες συνολικά, με 63,4% ακρίβεια στις προωθητικές μπαλιές, 54,5% σωστές πάσες στο τελευταίο τρίτο και 52,3% επιτυχία στις πάσες μέσα στην περιοχή του αντιπάλου, διαθέτοντας επίσης το αρκετά υψηλό 39% σε επιτυχημένες σέντρες και 61,6% ακρίβεια στις βαθιές μπαλιές που επιχείρησε. Στο επιθετικό κομμάτι είχε μέσο όρο 2,7 τελικές με 52,3% επιτυχία στις 5 ντρίμπλες που επιχειρούσε και 2,74 επαφές μέσα στην περιοχή, ενώ ανασταλτικά που δεν είναι το δυνατό του σημείο είχε 52,4% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, 20% κερδισμένες δεύτερες μπάλες, δύο κοψίματα και 3,66 ανακτήσεις μπάλας.