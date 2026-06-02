Στο αυτόφωρο παίκτης της ΑΕΚ
Περιστατικό που εμπλέκει παίκτη της ΑΕΚ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα. Ο αθλητής οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, αφού σύμφωνα με το newsbomb, φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο στους άντρες της Άμεσης Δράσης που βρέθηκαν στο σημείο.
Ο παίκτης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απείθεια, εξύβριση και απειλή.
To βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε και το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας, η οποία τελείωσε τις υποχρεώσεις της για τη σεζόν 2025-26, φτάνοντας στον τελικό του BCL και στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.
