Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του τέταρτου τελικού
Στο τέταρτο ματς βρίσκεται η σειρά των τελικών της Waterpolo League γυναικών, με τη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό να διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στο κολυμβητήριο του Λαιμού.
Οι «ερυθρόλευκες, ύστερα από την πρόσφατη νίκη τους, είναι μία επικράτηση μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Από την άλλη, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας θέλουν να υπερασπιστούν την έδρα τους για να στείλουν τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο ματς, όπου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.
Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:00 και η μετάδοση αυτής θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Φυσικά το ματς θα καλυφθεί από το Live του Gazzetta.
Η σειρά των τελικών
1ος τελικός Τετάρτη (27/5)
- Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη 15-12 πέν. (καν. αγ. 11-11)
2ος τελικός Παρασκευή (29/5)
- Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός 11-9
3ος τελικός Κυριακή (31/5)
- Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη 13-12
4ος τελικός Τρίτη (2/6)
- 17:00 Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός
5ος τελικός Πέμπτη (4/6) Αν χρειαστεί
- 19:30 Ολυμπιακός- Βουλιαγμένη
