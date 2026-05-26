Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση του 4ου τροπαίου της Euroleague με δείπνο σε εστιατόριο της Βούλας.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο τρόπαιο της Euroleague στην ιστορία του κερδίζοντας (92-85) τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό στο Telekom Center Athens. Οι παίκτες των «ερυθρολεύκων», ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του, καθώς επίσης και οι διοικούντες της ομάδας με τις οικογένειες τους όλοιι μαζί δείπνησαν σε εστιατόριο της Βούλας.

Μετά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που πλημμύρισε από κόσμο όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού οργάνωσε ένα εξαιρετικό δείπνο αντάξιο των πρωταθλητών Ευρώπης σ’ ένα περιβάλλον οικογενειακό, πριν επανέλθει η ομάδα σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Άλλωστε, την Πέμπτη (28/5, 20:15) θα πραγματοποιηθεί το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στην ΑΕΚ στο ΣΕΦ.

Παίκτες, προπονητικό επιτελείο και διοίκηση με τις οικογένειες τους χαλάρωσαν μετά από ένα έντονο τριήμερο, όπου ο Ολυμπιακός οδηγήθηκε στην κορυφή της Ευρώπης.

