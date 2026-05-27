Η EuroLeague μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστές τις ποινές τις οποίες επέβαλε τόσο στον Ολυμπιακό, όσο και στον Μπράνκου Μπαντιό κατά τη διάρκεια του Final Four της Αθήνας.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τα πρόστιμα με τα οποία τιμώρησε τον Ολυμπιακό στον τελικό της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» δέχτηκαν ποινή ύψους 8 χιλιάδων ευρώ για χρήση φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague).

Παράλληλα με 6 χιλιάδες τιμωρήθηκε και ο Μπράνκου Μπαντιό για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος τoυ δεύτερου χρονικά ημιτελικού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ανακοίνωση

«Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για χρήση φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς – Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague.

Ο Μπράνκου Μπαντιό, παίκτης της Βαλένθια, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ της Βαλένθια Μπάσκετ και της Ρεάλ Μαδρίτης , βάσει του άρθρου 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Εuroleague».